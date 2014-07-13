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وزير التعليم العالي: وضعنا فصل كامل بمشروع قانون الجامعات عن العاملين لتنظيم كافة أمورهم

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وزير التعليم العالي: وضعنا فصل كامل بمشروع قانون الجامعات عن العاملين لتنظيم كافة أمورهم وزير التعليم العالي: وضعنا فصل كامل بمشروع قانون الجامعات عن العاملين لتنظيم كافة أمورهم

قال وزير التعليم العالي الدكتور أحمد عبد الخالق إنه لأول مرة يتم وضع فصل كامل في مشروع قانون الجامعات عن العاملين للجامعات المصرية لتنظيم كافة أمورهم صحيا وماديا وجدول مرتباتهم.

جاءت تصريحات الوزير خلال حضوره للملتقى القومي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومسئولي رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد المصرية بعنوان “أدوار ورؤى جديدة لاستشراق المستقبل، مساء اليوم السبت بمعسكر شباب أبو قير، بحضور عدد من أعضاء مجلس جامعة الإسكندرية برئاسية الدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، محسن حسن مرسي وكيل مديرية الشباب، وعماد مصطفى مدير معهد إعداد القادة بحلوان.

وأضاف عبد الخالق أن هناك نظرة شاملة لأوضاع كافة العاملين بالجامعات إلى جانب التركيز على أصحاب المعاشات وكبار السن لتوفير حياة كريمة لهم في حالة الوفاة أو التقاعد .. مشيرا إلى أن العاملين بالجامعات هم الضلع الأول في العملية التعليمية لما لهم من دور هام بالربط بين الإدارت الجامعية والطلاب.

وأوضح أن هناك تطويرا دائما ومستمرا للعمل الإداري للجامعة، من خلال التطوير والتدريب.

أ ش أ

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