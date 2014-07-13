أرسنال يقترب من خضيرا.. ومورينيو يراقب

يتفاوض أرسنال مع ريال مدريد للفوز بخدمات لاعب الوسط الألماني الدولي سامي خضيرا خلال موسم الانتقالات الصيفي.

أرسنال دخل في مفاوضات متقدمة مع الميرنجي، الذي لا يمانع رحيل خضيرا لأكثر من سبب.

السبب الأول أن عقد خضيرا مع ريال مدريد على وشك الانتهاء، اللاعب حتى يجدد طلب راتبا مرتفعا لا ينوي الميرنجي دفعه.

السبب الثاني أن ريال مدريد اشترى توني كروس، وبالتالي يمتلك في مركز الارتكاز هذا النجم المتميز، ومعه لوكا مودريتش وشابي ألونسو وأسير إيارامندي، ويمكن للنادي التضحية بخضيرا.

ويرغب ريال مدريد في قنص 30 مليون يورو مقابل خضيرا، وأرسنال يعرض 20 مليون يورو في بداية المفاوضات.

تشيلسي يتابع القضية، إذ يرغب جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق اللندني في قنص خدمات اللاعب الذي اشتراه بنفسه لريال مدريد حين كان البرتغالي مدربا للميرنجي.

ويملك تشيلسي في مركز لاعب الوسط المدافع نمنيا ماتيتش، وسيسك فابريجاس، وراميرس، وجون أوبي ميكيل، وماركو فان جينكل، وذلك بعد رحيل فرانك لامبارد عن النادي اللندني.