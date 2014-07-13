أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أرسنال يقترب من خضيرا.. ومورينيو يراقب

Google+ Print
أرسنال يقترب من خضيرا.. ومورينيو يراقب أرسنال يقترب من خضيرا.. ومورينيو يراقب

يتفاوض أرسنال مع ريال مدريد للفوز بخدمات لاعب الوسط الألماني الدولي سامي خضيرا خلال موسم الانتقالات الصيفي.

أرسنال دخل في مفاوضات متقدمة مع الميرنجي، الذي لا يمانع رحيل خضيرا لأكثر من سبب.

السبب الأول أن عقد خضيرا مع ريال مدريد على وشك الانتهاء، اللاعب حتى يجدد طلب راتبا مرتفعا لا ينوي الميرنجي دفعه.

السبب الثاني أن ريال مدريد اشترى توني كروس، وبالتالي يمتلك في مركز الارتكاز هذا النجم المتميز، ومعه لوكا مودريتش وشابي ألونسو وأسير إيارامندي، ويمكن للنادي التضحية بخضيرا.

ويرغب ريال مدريد في قنص 30 مليون يورو مقابل خضيرا، وأرسنال يعرض 20 مليون يورو في بداية المفاوضات.

تشيلسي يتابع القضية، إذ يرغب جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق اللندني في قنص خدمات اللاعب الذي اشتراه بنفسه لريال مدريد حين كان البرتغالي مدربا للميرنجي.

ويملك تشيلسي في مركز لاعب الوسط المدافع نمنيا ماتيتش، وسيسك فابريجاس، وراميرس، وجون أوبي ميكيل، وماركو فان جينكل، وذلك بعد رحيل فرانك لامبارد عن النادي اللندني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع