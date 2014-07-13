بايرن يتقدم سباق بن عطية

يتقدم بايرن ميونيخ السباق الكبير لضم قلب دفاع روما ومنتخب المغرب مهدي بن عطية، بحسب التقارير الواردة من ألمانيا وإنجلترا.

مانشستر سيتي كان أبرز المهتمين بالمدافع بن عطية، لكن نادي روما غالى في طلباته ووصل ما يرغب في قنصه 50 مليون يورو.

روما حدد مهلة زمنية أمام سيتي حتى يوم الأحد.. ويبدو النادي الإنجليزي على وشك الانسحاب من الصفقة، خاصة بعد اقترابه من ضم مانجالا من بورتو مقابل 40 مليون يورو.

بايرن يعرض 30 مليون يورو.. ويرغب في حسم الصفقة حتى يدعم خطه الخلفي الذي لم يكن صلدا في دوري الأبطال الموسم الماضي، وظهر مهتزا مع جيروم بواتنج ودانتي.

ويتنافس بايرن مع مانشستر يونايتد الذي يراقب الأمر، وكذلك ليفربول وتشيلسي.