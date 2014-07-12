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اليابان تدعم قطاع الزراعة في البرازيل

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اليابان تدعم قطاع الزراعة في البرازيل اليابان تدعم قطاع الزراعة في البرازيل

الزراعة فى البرازيل

أكدت مصادر مطلعة أن اليابانية تخطط لتقديم دعم واسع للصناعة الزراعية في البرازيل.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية اليوم السبت، أنه من المنتظر الاتفاق على كافة التفاصيل في اجتماع سيعقده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع رئيسة البرازيل ديلما روسيف، خلال جولة سيقوم بها لخمس دول من أمريكا اللاتينية ، تشمل المكسيك وتشيلي ، في الفترة من 25 يوليو و حتى 4 أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يعرض شينزو عددا من المشروعات الاستثمارية أثناء زيارته للبرازيل، وذلك لتحسين البنية التحتية للبلاد بما في ذلك شبكات نقل المنتجات الزراعية والموانئ، وذلك من أجل زيادة صادرات البلاد الغذائية.

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