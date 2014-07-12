ضبط فلاح قتل مزاعين بالمنيا للخلاف على قطعة أرض

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالمنيا، من ضبط فلاح هارب من جناية قتل, وقعت بمركز أبو قرقاص، حيث قتل مزارعيين أثنين, وأصاب 4 أخرين, خلال مشاجرة علي حيازة قطعة أرض زراعية.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد تمكن الرائد علاء جلال رئيس مباحث القسم, والنقيب محمود ناجي معاون المباحث، من ضبط أحمد عبد الحميد 55 سنه فلاح، وشهرته نجاح العربي, والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4385 لسنة 2014 إداري مركز أبوقرقاص, قتل عمد,وتبين أن المتهم قتل شخصين وإصابة 4 أخرين، خلال مشاجرة وقعت بين الطرفين، بسبب خلافات على حيازة قطعة أرض زراعية.