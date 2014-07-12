مسلحون يقتلون 35 بينهم 29 إمرأة في بغداد

قالت مصادر أمنية عراقية ، مساء اليوم إن مسلحون قتلوا 35 مواطن عراقي بينهم 29 إمرأة في هجوم وحشي ببغداد.

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، بان الجيش العراقي نفذ عملية نوعية في صحراء الانبار، أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من تنظيم “داعش” وتدمير عدد من العجلات التي كانت بحوزتهم.

وقال المصدر ، إن “قوات من الجيش العراقي مدعومة بالطائرات دمرت معسكرا لتنظيم (داعش) بعد أن شنت القوات الأمنية عمليات واسعة النطاق في صحراء الانبار لتطهيرها من عناصر التنظيم”.

وأضاف المصدر الذي أشترط عدم الكشف عن أسمه، أن “العملية أسفرت عن قتل 23 عنصرا من تنظيم (داعش) وتدمير عدد كبير من المعدات والأعتدة والعجلات التي كانت بحوزة التنظيم”.

> وتنفذ قوات الأمن العراقية مدعومة بسرايا الدفاع الشعبي وغيارى العراق عمليات امنية وعسكرية واسعة، تستهدف مناطق تواجد “داعش” والقاعدة في مدن، الموصل، تكريت، بابل، الرمادي، الفلوجة، سامراء، الشرقاط، ديالى، الى جانب مناطق أخرى في مدينة كركوك.