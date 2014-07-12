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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفاجىء المستشفى العام بزيارة لمتابعة أعمال الصيانة

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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفاجىء المستشفى العام بزيارة لمتابعة أعمال الصيانة بالصور.. محافظ الإسماعيلية يفاجىء المستشفى العام بزيارة لمتابعة أعمال الصيانة

محافظ الإسماعيلية يفاجىء المستشفي العام بزيارة لمتابعه أعمال الصيانة

حدد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية، مهلة حتي 20 من الشهر القادم، للانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد بالمستشفي العام وقسم الطوارىء.

وتفقد المحافظ، أعمال الصيانة والتجديد بالقسم الذي تم تحويل المصابين به إلي مستشفي جانعة القناة لحين الانتهاء منه.

وقام المحافظ قبل قليل، بزيارة إلي الاقسام الداخلية وقسم الغسيل الكلوى، مطالبًا أي مريض بتقديم أي شكوى حول الخدمة الصحية لمكتبه.

وقال المحافظ، إن المستشفيات بالمحافظة جاهزة لاستقبال اي حالات من غزة وان 8 حالات وصلت بالفعل تم تحويلها لمستشفيات القاهرة.

واعلن المحافظ ،التنسيق مع وزير الإسكان، لإنهاء الأعمال الخاصة بالصيانة في أسرع وقت ممكن.

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