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86.7 مليون نسمة عدد السكان.. و8 ملايين خارج مصر

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أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن تأتى فى المركز الخامس عشر بين دول العالم من حيث عدد السكان، مشيراً إلى أن عدد سكان مصر بلغ 86.777 مليون نسمة حتى أمس الأول، الجمعة، بخلاف نحو 8 ملايين مصرى بالخارج.

وأوضح «الإحصاء»، فى بيانه اليوم، أن مصر شهدت انخفاضاً فى معدل الزيادة الطبيعية من 2.1٪ إلى 1.9٪ خلال الفترة (2001- 2006)، بينما ارتفع المعدل خلال الفترة (2006- 2013) بزياده قدرها 0.6٪ ليبلغ 2.5٪.

وأشار إلى ارتفاع عدد السكان من 76.1 مليون نسمة فى بداية عام 2009 ليصل إلى حوالى 85.8 مليون نسمة فى بداية عام 2014 بزيادة قدرها 13 مليون نسمة، مشيرا إلى أن نسبة الذكور بلغت 51.1٪ والإناث 48.9٪.

ولفت إلى أنه طبقاً لتقديرات يناير 2014 تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، ويبلغ حوالى 9.1 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددًا فى السكان الذى بلغ 165 ألف نسمة.

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