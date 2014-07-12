السيطرة علي مشاجرة بين الأطباء وأهالي مريضه بالمستشفى الجامعي بالمنيا

سيطرت أجهزة الأمن بالمنيا، علي مشاجرة وقعت بين الأطباء والعاملين وأهالي مريضة أتهموا الأطباء بأهمال حالة بقسم العناية.

وتلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية، بوقوع مشاجرة بين أهالي مريضه مقيمه بمركز سمالوط وبين العاملين بمستشفى المنيا الجامعي.

وكشفت تحريات البحث الجنائي الأوليه، أن أهالي المريضة حاولوا إقتحام قسم عناية المخ والأعصاب للتعدي على أحد الأطباء بالمستشفي ويدعى أحمد علي, لإتهامه بالإهمال في متابعة حالة المريضة، وفور علم نقطة شرطة المستشفي قاموا بالتصدي لهم، ووقعت مشاجرة بين عدداً من العاملين والأطباء والممرضين من ناحية، وأهالي المريضة من ناحية أخري.