استشهاد 11 فلسطينى فى غارات إسرائيلية على غزة بالتزامن مع قصف القسام لـ”تل أبيب”

قالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 11 شهيدا فلسطينيا قد سقط في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات الاحتلال في مسجد في حي الشغف شرق غزة.

وذكرت وكالة قدس الإخبارية ، إن طيران الاحتلال أغار على مسجد أثناء صلاة التراويح ، الأمر الذى أدى إلى سقوط شهداء ومصابين.

من جانب آخر استشهد فلسطينى وأصيب آخر بإستهداف طائرة بدون طيار لهما في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يأتى هذا بالتزامن مع قيام كتائب عز الدين القسام بإطلاق ما يقارب الـ 60 صاروخ على العاصمة اليهودية “تل أبيب” دون وقوع إصابات بشرية حتى الآن ، وقيام القبة الحديدية بالتصدى للكثير من تلك الصواريخ بدائية الصنع من طراز جى 80.