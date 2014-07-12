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وزير إسرائيلي : مستعدون لتنفيذ العملية البرية في غزة

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وزير إسرائيلي : مستعدون لتنفيذ العملية البرية في غزة وزير إسرائيلي : مستعدون لتنفيذ العملية البرية في غزة

 

يوفال شتاينتس

قال وزير الشئون الإستراتيجية والاستخبارية الإسرائيلي يوفال شتاينتس ، إن إسرائيل باتت مستعدة لكافة الاحتمالات ومنها العملية البرية في غزة .

وأعلن شتاينتس ، طبقا لراديو “صوت إسرائيل” مساء اليوم السبت/، دعمه لعملية برية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
> وأوضح أن هناك هدفين رئيسيين لعملية الجرف الصامد الجارية حاليا وهما استعادة الهدوء وتفكيك ما أسماه جيش الإرهاب في غزة.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد أطلقت مساء السبت عددا من الصواريخ من نوع جي 80 الجديدة في ترسانة حركة حماس على مدينة تل أبيب الإسرائيلية بعدما أعلنت الحركة في وقت سابق موعد إطلاق تلك الصواريخ.

أ ش أ

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