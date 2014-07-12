ضبط 3 آسيويين من سارقي عملاء بنوك في أبوظبي

نصبت شرطة أبوظبي كمائن بشرية متحركة بالقرب من المصارف لضبط سارقي عملاء البنوك، وأسفرت «الكمائن» بشكل استباقي عن قبض 3 آسيويين «مخالفين لقانون الإقامة» متورّطين في 3 قضايا منفصلة، وقعت في غضون 15 يوماً، أحدهم حاول الاعتداء على عناصر الشرطة بسكين كانت بحوزته.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن كمائن عناصر التحريات ستواصل عملها في المراقبة والتجّول بمحاذاة أماكن تواجد المصارف، مشدّداً في الوقت نفسه على الجمهور، لاسيما عملاء البنوك، بالتنبّه إلى خطورة هذه الآفة التي سبق مراراً وتكراراً الإعلان عنها في حملات التوعية.

طرق احتيالية

وأكد على ضرورة الحذر وأخذ الحيطة من المتربّصين الذين يحاولون سرقتهم، بطرق احتيالية وابتكارية متنوعة لخديعتهم والاستيلاء على أموالهم في لمح البصر بعد خروجهم من البنوك، مشيراً إلى الأداء الأبرز في خداعهم بسكب زيت المحرك على إطار المركبة بعد استيقاف الضحية لإيهامه بوجود عطب ما، وتتم سرقته من باب الجهة الأخرى بمجرد ترجّله من المركبة لمعاينة العطل الوهمي.

وقال بورشيد: استطاعت دورياتنا مشاهدة المحاولات الإجرامية المذكورة مسبقاً، منها محاولة سرقة إحدى السيدات بعد خروجها من البنك مباشرة وانشغالها في معاينة الإطار الخلفي لمركبتها بينما قام أحد المضبوطين بفتح باب مركبتها من الجهة الأخرى وسرقة ما بداخل حقيبتها من أموال ووثائق تعود للضحية.