أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ضبط 3 آسيويين من سارقي عملاء بنوك في أبوظبي

Google+ Print
ضبط 3 آسيويين من سارقي عملاء بنوك في أبوظبي ضبط 3 آسيويين من سارقي عملاء بنوك في أبوظبي

 نصبت شرطة أبوظبي كمائن بشرية متحركة بالقرب من المصارف لضبط سارقي عملاء البنوك، وأسفرت «الكمائن» بشكل استباقي عن قبض 3 آسيويين «مخالفين لقانون الإقامة» متورّطين في 3 قضايا منفصلة، وقعت في غضون 15 يوماً، أحدهم حاول الاعتداء على عناصر الشرطة بسكين كانت بحوزته.

وأكد العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن كمائن عناصر التحريات ستواصل عملها في المراقبة والتجّول بمحاذاة أماكن تواجد المصارف، مشدّداً في الوقت نفسه على الجمهور، لاسيما عملاء البنوك، بالتنبّه إلى خطورة هذه الآفة التي سبق مراراً وتكراراً الإعلان عنها في حملات التوعية.

طرق احتيالية

وأكد على ضرورة الحذر وأخذ الحيطة من المتربّصين الذين يحاولون سرقتهم، بطرق احتيالية وابتكارية متنوعة لخديعتهم والاستيلاء على أموالهم في لمح البصر بعد خروجهم من البنوك، مشيراً إلى الأداء الأبرز في خداعهم بسكب زيت المحرك على إطار المركبة بعد استيقاف الضحية لإيهامه بوجود عطب ما، وتتم سرقته من باب الجهة الأخرى بمجرد ترجّله من المركبة لمعاينة العطل الوهمي.

وقال بورشيد: استطاعت دورياتنا مشاهدة المحاولات الإجرامية المذكورة مسبقاً، منها محاولة سرقة إحدى السيدات بعد خروجها من البنك مباشرة وانشغالها في معاينة الإطار الخلفي لمركبتها بينما قام أحد المضبوطين بفتح باب مركبتها من الجهة الأخرى وسرقة ما بداخل حقيبتها من أموال ووثائق تعود للضحية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية