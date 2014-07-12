شرطة دبي تحبط تهريب وترويج 4 كيلوغرامات هيروين

أحبطت شرطة دبي في غضون الأشهر القليلة الماضية عمليتي تهريب وترويج للمخدرات منفصلتين أقدم عليهما آسيويان بغرض الاتجار والترويج بلغ مجموع المضبوطات في كلتيهما 4 كلغ و80 غراماً من مادة الهيروين المخدرة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد عيد محمد ثاني حارب أن العمليتين حظيتا باهتمام ومتابعة دقيقة لمجرياتهما من قبل اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

وقال: تم إحباط العملية الأولى في منفذ الغويفات الحدودي أواخر مارس الماضي، إثر معلومات دقيقة وهامة قامت شرطة دبي بتمريرها إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية عن شخص آسيوي، ينوي الخروج بشاحنته من الدولة متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة..

وقد تم التعامل مع هذه المعلومات بكل جدية من قبل الساهرين على أمن المنفذ من شرطة أبوظبي والجمارك، ما أدى إلى إحباط المحاولة وإلقاء القبض على المتهم المدعو وبحوزته 372 كبسولة هيروين بوزن إجمالي 2 كيلو و280 غراماً كانت مخبأة داخل كابينة السائق.

معلومات دقيقة

وأضاف: وقائع العملية الثانية دارت في منطقة القوز، إذ تمكن فريق من الإدارة من إلقاء القبض على آسيوي يعمل في إحدى شركات النقل بموجب كمين محكم، أعده له رئيس الفريق، أسفر عن إلقاء القبض على المتهم في مقر عمله، بناء على معلومات دقيقة كانت قد وردت للإدارة، تؤكد تعاطيه المواد المخدرة، وأن لديه كمية كبيرة منها يقوم بترويجها بين معارفه بقصد الاتجار والتكسب..

مشيرا إلى أنه عقب إخضاع المتهم وسيارته للتفتيش الدقيق من قبل رجال الفريق عثر داخل سيارته على علبتين كرتونية وأخرى من الفلين فيهما ما مجموعه 257 كبسولة هيروين بوزن إجمالي 1800 غرام من مادة الهيروين.

وقد أحيل المتهمان إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما بعد توجيه تهمة الحيازة والترويج للمؤثرات العقلية.

إشادة

وأشاد حارب باهتمام مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، وجهود كل من فريق العمل، والمعنيين في وزارة الداخلية، وقسم مكافحة المخدرات في منفذ الغويفات الحدودي، ومراقبي ومفتشي الجمارك في المنفذ، مثمناً يقظتهم وتجاوبهم عالي الوتيرة مع المعلومات التي استلموها من شرطة دبي، مؤكداً أن رجال مكافحة المخدرات والجمارك في مختلف المنافذ الحدودية يد واحدة، وجسم واحد في التصدي لكل عمليات التهريب التي يقدم عليها بعض المغامرين.