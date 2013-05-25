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السن المناسب للزواج

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السن المناسب للزواج السن المناسب للزواج

هناك محددان رئيسيان للسن المناسب للزواج. هي الفتاه تكون مهيأة جسمانياً ووجدانياً للحمل ، وأن الفتيات التي ينجبن أطفالاً قبل أن يكملن 19 عاماً من العمر يتعرضن لمضاعفات ومخاطر عديدة خلال الحمل والولادة ، كما يعاني أطفالهن من مشاكل صحية كثيرة .

وثانيا أن يكون الزوجان قادرين على تحمل المسئوليات المترتبة نتيجة لهذا الزواج . بمعنى أن يكونا قادرين على بناء أسرة والحفاظ عليها و أن يكونا قد أكملا تعليمهما وان تكون لديهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من الحصول على عمل وتربية الأبناء وتكوين أسرة سعيدة.

" بثينه طافح "
خبيره العلاقات الزوجيه والعاطفيه

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