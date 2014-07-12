أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قوات الاحتلال تنهي استعداداتها للبدء في عملية برية بقطاع غزة

Google+ Print
قوات الاحتلال تنهي استعداداتها للبدء في عملية برية بقطاع غزة قوات الاحتلال تنهي استعداداتها للبدء في عملية برية بقطاع غزة

أرشيفية

أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن جيش الدفاع أكمل استعداداته للقيام بعملية برية في قطاع غزة ولم يبقَ إلا انتظار صدور تعليمات رئيس الوزراء، ووزير الدفاع بإطلاق هذه العملية .

وأشار الموقع إلى وجود حالة من شبه الإجماع بين أعضاء هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع حول ضرورة إطلاق العملية البرية; لتسديد ضربة قاصمة للبنى التحتية الإرهابية في القطاع .

وعلي جانب آخر ظل قائد سلاح الجو الميجر جنرال أمير إيشيل متمسكاً بموقفه من أن طائرات السلاح تستطيع بمفردها إنجاز هدف تدمير أجهزة إنتاج وإطلاق القذائف الصاروخية من غزة بالإضافة إلى إصابة الأنفاق الواقعة تحت الأرض بشكل لا يقلّ فاعلية عن العملية البرية ودون تعريض القوات البرية للخسائر.

وغادر العشرات من مستخدمي الوكالات الدولية المختلفة من حملة الجنسيات الأجنبية قطاع غزة في الأيام الأخيرة عبر معبر إيرز على أن تتكثف وتيرة خروجهم في الأيام المقبلة .

وقد وافقت دائرة تنسيق أعمال في المناطق على خروج حوالي800 فلسطيني يحتفظون بجنسيات أجنبية من القطاع استجابة لمراجعات بهذا الشأن من الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا وعدة دول أوروبية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا