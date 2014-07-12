قوات الاحتلال تنهي استعداداتها للبدء في عملية برية بقطاع غزة

أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن جيش الدفاع أكمل استعداداته للقيام بعملية برية في قطاع غزة ولم يبقَ إلا انتظار صدور تعليمات رئيس الوزراء، ووزير الدفاع بإطلاق هذه العملية .

وأشار الموقع إلى وجود حالة من شبه الإجماع بين أعضاء هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع حول ضرورة إطلاق العملية البرية; لتسديد ضربة قاصمة للبنى التحتية الإرهابية في القطاع .

وعلي جانب آخر ظل قائد سلاح الجو الميجر جنرال أمير إيشيل متمسكاً بموقفه من أن طائرات السلاح تستطيع بمفردها إنجاز هدف تدمير أجهزة إنتاج وإطلاق القذائف الصاروخية من غزة بالإضافة إلى إصابة شبكة الأنفاق الواقعة تحت الأرض بشكل لا يقلّ فاعلية عن العملية البرية ودون تعريض القوات البرية للخسائر.

وغادر العشرات من مستخدمي الوكالات الدولية المختلفة من حملة الجنسيات الأجنبية قطاع غزة في الأيام الأخيرة عبر معبر إيرز على أن تتكثف وتيرة خروجهم في الأيام المقبلة .

وقد وافقت دائرة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق على خروج حوالي800 فلسطيني يحتفظون بجنسيات أجنبية من القطاع استجابة لمراجعات بهذا الشأن من الولايات المتحدة وأستراليا وتركيا وعدة دول أوروبية .