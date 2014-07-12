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حبس 5 من الإخوان ضبط بحوزتهم مولوتوف وشماريخ بأسوان ​

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حبس 5 من الإخوان ضبط بحوزتهم مولوتوف وشماريخ بأسوان ​ حبس 5 من الإخوان ضبط بحوزتهم مولوتوف وشماريخ بأسوان ​

أرشيفية

أمرت نيابة أسوان، بحبس 5 من عناصر جماعة الإخوان 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطهم مساء أمس أثناء استعداداتهم للخروج بمسيرة بالقرب من منطقة “السوق السياحى” في الساعات الأخيرة من ليلة أمس الجمعة.

وكانت حملة أمنية، تمكنت من ضبط “الحسيني ع م”، (34 سنة_عاطل)، ومقيم الحكروب، و”خالد ط ا”، (24 سنة_عامل)، ومقيم الشيخ هارون، و”حسن ح ا”، (20 سنة_طالب)، ومقيم المحاميد، و”محمود ا ع”، (28 سنة_عامل)، ومقيم ​صحارى، و”أحمد ع م”، (28 سنة_واعظ ديني)، ومقيم دائرة قسم أول أسوان.

وعثر بحوزة المتهمين، 8 زجاجات مولوتوف، و10 ألعاب نارية شماريخ، وقفاظ قماش، وعلبتين رش سوداء اللون لكتابة العبارات المسيئة على الجدران، وزجاجات بها محلول لمقاومة الغاز المسيل للدموع، و5 كوفيات لتغطية الوجه أثناء المشاركة في التظاهرات.

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