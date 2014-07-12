راديو إسرائيل: سقوط 60 صاروخا على تل أبيب من قطاع غزة دون وقوع إصابات

ذكر راديو صوت إسرائيل أن الهجمات الصاروخية الفلسطينية المنطلقة من قطاع غزة تجددت في الساعة الاخيرة .

> وأشار الراديو مساء اليوم السبت إلى أنه منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم اطلق حوالي 60 صاروخا على إسرائيل من قطاع غزة دون وقوع إصابات، موضحا أن منظومة القبة الحديدة اعترضت صاروخين اطلقا باتجاه بئر السبع، كما انفجرت عدة قذائف صاروخية في مناطق غير مأهولة في محيط المجلس الإقليمي حوف اشكلون دون وقوع اصابات.