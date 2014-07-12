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إصابة 4 من قوات الدرك الأردني إثر إطلاق النار عليهم في معان جنوب المملكة

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إصابة 4 من قوات الدرك الأردني إثر إطلاق النار عليهم في معان جنوب المملكة إصابة 4 من قوات الدرك الأردني إثر إطلاق النار عليهم في معان جنوب المملكة

احمد ابوحماد – الناطق الاعلامي باسم مديرية الدرك

أصيب أربعة من عناصر قوات الدرك الأردني اليوم السبت إثر إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين بمحافظة معان (220 كم جنوب عمان)، ثم لاذوا بالفرار.

وقال الناطق باسم قوات الدرك الأردنية المقدم أحمد أبوحماد لوكالة أنباء (عمون) المستقلة إن المصابين تعرضوا لإطلاق النار من سلاح خرطوش “بومباكشن” ونقلوا على إثرها للمستشفى، واصفا وضعهم العام بأنه “جيد”، مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد هوية الفاعلين لأنه جرى في موقع تكثر فيه المركبات أصلا والفاعل قام بذلك من سيارة.

جدير بالذكر أن مدينة معان تشهد أعمال مشابهة وشغبا منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، وسط تأكيد رسمي على أن عملية أمنية مستمرة بها ولن تتوقف حتى تسليم 16 مطلوبا خطرا للأمن العام.

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