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البحث الجنائى بالمنيا يكثف جهوده لضبط مجهولون أصابوا اثنين بطلق ناري

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البحث الجنائى بالمنيا يكثف جهوده لضبط مجهولون أصابوا اثنين بطلق ناري البحث الجنائى بالمنيا يكثف جهوده لضبط مجهولون أصابوا اثنين بطلق ناري

اصابة بطلق نارى_ أرشيفية

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا، جهودها لضبط مجهولون أصابوا شخصان نتيجة قيامهم بإطلاق نار عشوائي بمدخل قرية نزلة عبيد بشرق المنيا.

وتلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً بقيام مجهولون بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي بمدخل قريه نزلة عبيد بشرق النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن للقرية.

وتبين قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، مما أدى إصابه مواطنين اثنين، من أهالي القرية وهما وسام سمير وجون عجايبي، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وتحديد وضبط المتهمين.

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