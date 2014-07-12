مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب ببيان مجلس الأمن حول غزة

قال المندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، يوم السبت 12 يوليو، أن بيان مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، لكنه لا يدين بشكل كاف العدوان الإسرائيلي.

وأكد رياض منصور، أنه يشعر بقلق بالغ بشأن مصير المدنيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن عدد الضحايا في ارتفاع كل يوم.

وأضاف مندوب فلسطين أنه في حال عدم التزام إسرائيل ببيان مجلس الأمن فالخيارات أمامنا كثيرة.

مجلس الأمن يعبر عن قلقه بشأن أزمة غزة ويدعو لوقف إطلاق النار.

دعا مجلس الأمن الدولي يوم السبت 12 يوليو في بيان له إلى وقف اطلاق النار في غزة واحترام القوانين الانسانية وحماية المدنيين في غزة.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي يوجين ريتشارد غاسان، مندوب بوروندي الدائم لدى الأمم المتحدة ” إن البيان الصادر باجتماع كل دول أعضاء المجلس يدعو الى عدم تصعيد الوضع، واستعادة الهدوء، وإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الثاني عام 2012 “.

> وشدد البيان على ضرورة” احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وعلي تأييد أعضاء المجلس لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين”.