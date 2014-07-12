أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إنهيار فرقة Ramones بعد وفاة آخر أعضائها تومي رامون

Google+ Print

السبت 12-07-2014 16:25

توفي أمس الجمعة 11 تموز عازف الطبول الهنغاري الأمريكي Tommy Ramone، وهو العضو الأخير من فرقة Ramones التي تتألف من Dee Dee Ramone و Joey Ramone و Johnny Ramone و Tommy.

Ramone البالغ من العمر 62 عاماً، فارق الحياة في مستشفى Queens بنيويورك حيث كان يتلقى العلاج اللازم لمرض سرطان القناة الصفراوية.

وقد تم إعلان خبر الوفاة عبر الصفحة الرسمية للفرقة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكُتب: يؤسفنا إعلان خبر رحيل مؤسس فرقة Ramones العازف Tommy Ramone..RIP.

Ramones تأسست في نيويورك عام 1974، وكان لها تأثيراً كبيراً على موسيقى الروك في ذلك الوقت.

وبرحيل Tommy، تكون قد إنهارت الفرقة وفقدت جميع أعضائها.

Dee Dee Ramone توفي في حزيران 2002 إثر تناوله جرعة مفرطة من الهيروين.

Joey Ramone توفي في نيسان 2001 بعد صراع 7 سنوات مع سرطان الغدد الليمفاوية.

Johnny Ramone توفي أيلول2004 بعد معاناة 5 سنوات مع سرطان البروستات.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي