إنهيار فرقة Ramones بعد وفاة آخر أعضائها تومي رامون

توفي أمس الجمعة 11 تموز عازف الطبول الهنغاري الأمريكي Tommy Ramone، وهو العضو الأخير من فرقة Ramones التي تتألف من Dee Dee Ramone و Joey Ramone و Johnny Ramone و Tommy.

Ramone البالغ من العمر 62 عاماً، فارق الحياة في مستشفى Queens بنيويورك حيث كان يتلقى العلاج اللازم لمرض سرطان القناة الصفراوية.

وقد تم إعلان خبر الوفاة عبر الصفحة الرسمية للفرقة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكُتب: يؤسفنا إعلان خبر رحيل مؤسس فرقة Ramones العازف Tommy Ramone..RIP.

Ramones تأسست في نيويورك عام 1974، وكان لها تأثيراً كبيراً على موسيقى الروك في ذلك الوقت.

وبرحيل Tommy، تكون قد إنهارت الفرقة وفقدت جميع أعضائها.

Dee Dee Ramone توفي في حزيران 2002 إثر تناوله جرعة مفرطة من الهيروين.

Joey Ramone توفي في نيسان 2001 بعد صراع 7 سنوات مع سرطان الغدد الليمفاوية.

Johnny Ramone توفي أيلول2004 بعد معاناة 5 سنوات مع سرطان البروستات.