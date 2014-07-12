نجوم الفن والإعلام في حفل إفطار شركة "eagle films"

مرّت نخبة كبيرة من أهل الغناء والتمثيل أمس على السجّادة الحمراء، التي فرشتها شركة "Eagle Films"، في طرقها إلى مائدة إفطار رمضانيّ، في فندق فينيسيا، في بيروت، بدعوة من المنتج السيد جمال سنان وزوجته الفنانة ماغي بو غصن.

رحّب السيد سنان وماغي بكلّ الحضور الذين لبّوا دعوتهما إلى الإفطار، باعتبار شهر رمضان شهراً للمحبّة والإلفة والتسامح، وفق ما عبّرت به ماغي، في حديثها إلى "سيدتي نت".

من أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل، الفنّانة السوريّة رويدا عطيّة، والممثلات السوريات شكران مرتجى، وليليا الأطرش، ونظلي الروّاس، والممثّلون: وسام حنّا، وطوني عيسى، وريتا حرب، إلى جانب عدد من الفنّانين الشباب، كان أبرزهم: أنور نور، وسعد رمضان، وناجي الأسطا.

وخلال حفل الإفطار، أعلن سنان باسم الشركة انطلاق أعمال جديدة، أبرزها المسلسل الذي ستلعب فيه دور البطولة الفنّانة اللبنانيّة سيرين عبد النور، ويحمل عنوان "سوء تفاهم"، إضافة إلى فيلم لبنانيّ آخر، تقوم ببطولته ماغي بو غصن، إلى جانب كارلوس عازار، ويحمل عنوان "فيتامين".

النجوم يفضّلون الإفطار في المنزل

ودارت العديد من الأحاديث بين النجوم حول رمضان وأحداث مصر وسوريا وما يحصل الآن في غزة، من دون أن يغيب المونديال عن طاولات الضيوف، حيث ارتفعت دعواتهم بأن يعمّ السلام جميع أرجاء الوطن العربي. وحرص النجوم في الحفل على التقاط الصور مع بعضهم البعض.

وتحدّث بعضهم لـ"سيدتي نت" عن الطقوس الرمضانية التي يقومون بها، وأين يُفضّل النجوم قضاء الإفطار في المنزل أم خارجه، وهو ما كان محور الحديث على طاولة رويدا عطية وسعد رمضان، الذي قال لـ"سيدتي نت" إنّ الإفطار يكون مريحاً أكثر.

وأشارت رويدا إلى أنّ هذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها من المنزل خلال رمضان، لأنّها لا تستطيع أن ترفض دعوة السيد سنان. رويدا التي جلست إلى طاولة آل المولى، ردّت على سؤال "سيدتي نت" عن إمكانيّة انضمامها إلى شركة "المولى برودكشن"، فقالت: "إذا أصبح هناك نصيب فلِمَ لا، فهم يملكون خبرة واسعة في هذا المجال، وأكون محظوظة لو حصل هذا الأمر".

وعن جديدها، قالت إنها بصدد طرح أغنية خليجية، تعاونت فيها مع الفنان فايز السعيد، على أن يتمّ الكلام في الإنتاج في الوقت المناسب.

يُذكر أنّ تنظيم الحفل كان جيّداً، ولم يسقط المنظمون في مشكلات تعترض الكثيرين في حفلات مماثلة.

ترقّبوا المزيد من اللقاءات المصوّرة لاحقاً على "سيدتي نت".

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