أنجلينا جولي تقاضي الدايلي ميل بعد فضيحتها الأخيرة

يبدو أن الحظ السيء يرافق صحيفة الدايلي ميل البريطانية هذا الأسبوع، فبعد أن إتهمها النجم العالمي George Clooney بـ فبركة الأخبار الكاذبة عن حماته في التقرير الأخير الذي قالت فيه إن بارعة علم الدين ترفض زواج إبنتها أمل علم الدين من Clooney لاسباب دينية، خرجت الممثلة العالمية Angelina Jolie عن صمتها وكشفت أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد الصحيفة نفسها التي نشرت فيديو يظهرها بأسوء حالاتها وهي تحت تأثير المخدرات سنة 1990.

Jolie البالغة من العمر 39 عاماً، أعربت عن إنزعاجها وغضبها الشديد من الفيديو الذي نشرته الدايلي ميل تحت عنوان "فضيحة Angelina Jolie" و كان قد إلتقطه لها تاجر المخدرات Franklin Meyer خلال وجودها في نيويورك.

Angelina التي حازت مؤخراً على لقب السيدة القائدة تقديراً لأعمالها الإنسانية ومشاركتها في قمة لندن لمحاربة العنف الجنسي، لم تكتفِ بهذا القدر، بل أعلنت انها ستتقدم بدعوى قضائية ضد هذه الصحيفة بتهمة الغوص في تفاصيل حياتها الخاصة وتشويه صورتها أمام الرأي العام.

تظهر الممثلة Angelina في الفيديو الذي تبلغ مدته 16 دقيقة، وهي تتجول في شقتها بحالة لاوعي وتتحدث على الهاتف بطريقة غريبة.

وفي حوار سابق مع تاجر المخدرات السابق Franklin Meyer، اعترف بشكل صريح أنّه باع Angelina الهيرويين والكوكايين في ذلك الوقت، كما كان يُرسل إليها طلبات خاصّة لشقتها.

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