سلاف فواخرجي أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم

حصلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على وسام التميّز لأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم لعام 2014 ضمن قائمة "المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتّحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجيّة" في دبي، بناء على تصويت إلكتروني استمرّ لمدة شهر.

وحسب بيان المكتب الإعلامي للفنانة فواخرجي، فقد ضمّت القائمة التي فاز بها مجموعة كبيرة من الفنانين حول العالم، ممن كان لهم إسهام واضح، في تشكيل نوع من الوعي الاجتماعي، والنّشاط الإنساني مثل: عادل إمام، ويسرا، ومنى زكي، وكاظم الساهر، وعمرو دياب، وأنغام، وديانا حداد، ونانسي عجرم، وإليسا، وهيفا وهبي، ودنيا سمير غانم، ومحمد عسّاف، وكاميرون دياز، وجوليا روبرتس، وليدي غاغا، وساندرا بولوك..

وكانت إذاعة "شام إف أم" السورية، قد كرّمت في عيدها السابع، فواخرجي إلى جانب الكاتبة كوليت خوري، والفنان دريد لحّام، والكاتب حسن.م. يوسف، والمخرجين: نجده أنزور وجود سعيد، والشاعر صفوح شغالة.

أما فنيّاً، فكشفت النجمة السوريّة أنّ العمليات الفنيّة على فيلمها "رسائل الكرز" دخلت مرحلتها الأخيرة، ولم يبقَ منها سوى الموسيقى التّصويرية، التي ستكون من تأليف هايك يازجيان، وهو موسيقي سوري أرمني مقيم في اليونان، وقالت فواخرجي إنّ عرض الفيلم بات قريباً، بانتظار الوقت الأنسب بعد شهر رمضان.

يذكر أن "رسائل الكرز" هو التّجربة الإخراجيّة السينمائية الأولى لسلاف فواخرجي، عن قصة لنضال قوشحة، وبطولة كل من: غسان مسعود، وجيانا عيد، ومحمود نصر، ودانا مارديني..