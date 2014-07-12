أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سلاف فواخرجي أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم

Google+ Print
سلاف فواخرجي أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم سلاف فواخرجي أكثر الشخصيات تأثيراً في العالم

السبت 12-07-2014 22:27

حصلت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على وسام التميّز لأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم لعام 2014 ضمن قائمة "المجلس الدولي لحقوق الإنسان والتّحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجيّة" في دبي، بناء على تصويت إلكتروني استمرّ لمدة شهر.

وحسب بيان المكتب الإعلامي للفنانة فواخرجي، فقد ضمّت القائمة التي فاز بها مجموعة كبيرة من الفنانين حول العالم، ممن كان لهم إسهام واضح، في تشكيل نوع من الوعي الاجتماعي، والنّشاط الإنساني مثل: عادل إمام، ويسرا، ومنى زكي، وكاظم الساهر، وعمرو دياب، وأنغام، وديانا حداد، ونانسي عجرم، وإليسا، وهيفا وهبي، ودنيا سمير غانم، ومحمد عسّاف، وكاميرون دياز، وجوليا روبرتس، وليدي غاغا، وساندرا بولوك..

وكانت إذاعة "شام إف أم" السورية، قد كرّمت في عيدها السابع، فواخرجي إلى جانب الكاتبة كوليت خوري، والفنان دريد لحّام، والكاتب حسن.م. يوسف، والمخرجين: نجده أنزور وجود سعيد، والشاعر صفوح شغالة.

أما فنيّاً، فكشفت النجمة السوريّة أنّ العمليات الفنيّة على فيلمها "رسائل الكرز" دخلت مرحلتها الأخيرة، ولم يبقَ منها سوى الموسيقى التّصويرية، التي ستكون من تأليف هايك يازجيان، وهو موسيقي سوري أرمني مقيم في اليونان، وقالت فواخرجي إنّ عرض الفيلم بات قريباً، بانتظار الوقت الأنسب بعد شهر رمضان.

يذكر أن "رسائل الكرز" هو التّجربة الإخراجيّة السينمائية الأولى لسلاف فواخرجي، عن قصة لنضال قوشحة، وبطولة كل من: غسان مسعود، وجيانا عيد، ومحمود نصر، ودانا مارديني..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي