كيف استحضر نجوم سوريا الفنّان الرّاحل نضال سيجري ؟

عبّر الفنانون السوريون عن افتقادهم للفنان السوري نضال سيجري الذي رحل العام الماضي بعد صراع مع المرض، واستحضروا ذكراه عبر صفحاتهم الشّخصيّة على موقع "فيس بوك".

الفنان باسم ياخور كتب عبر صفحته الرّسمية على "فيس بوك"، "كم اشتقنا إليك ياصديقي الرائع وكم اشتقنا لحبك وإنسانيتك، وأيضاً لإبداعك الذي تفتقده الدراما، نضال الغالي رحلت وأنت في قلوبنا".

فيما كتبت الفنانة شكران مرتجى "نضال.. عندما يُطلب مني شيء يخصك أو أن أكون جزء من تكريمك أعذرني صديقي أشعر بضآلتي فأنت بالنسبة لي تجازوت الأحرف والكلمات، أنا أهرب لأني لا أستطيع شرحك ....شكراً لمن يساهم في

إحياء ذكراه التي لم تمت".

وأيضاً كتبت الفنّانة أمل عرفة عبر صفحتها الخاصّة على "فيس بوك"، "فتّح عيونك نتفة يا نضال وشوف قدّيه الدنيا فاقدتلك، برفقاتك بولادك ببلدك بناسها وهواها وفنها كل شي فاقدلك، بس شايفينك وحاسين فيك بروحك الحاضرة حوالينا".

الفنّانة الشّابة لمى إبراهيم كتبت "نضال صديقنا وأستاذنا الحاضر الغايب، رح نضل نتعلم منك ومن فنك وكلامك ومفرداتك يللي صداهن بصوتك مابيروح، اشتقنا لوجودك ولضحكتك، كل سنة وذكراك معنا

وعلى روحك ألف سلام".

الناقد والصحافي ماهر منصور وجّه دعوة لقراءة التّجربة الفنية للفنّان الراحل، وقال "دعوة للمُحتفين بالذّكرى السنوية لرحيل نضال..نضالنا، إن تقديراً حقيقياً لنضال سيجري، يتطلب تقديم قراءة هادئة عن تجربته الفنية، بوصفها التجربة- النموذج، لمن عاش الفن ولم يعش على الفن".

وكان الفنان السوري نضال سيجري قد توفي العام الماضي، بعد معاناته مع مرض سرطان الحنجرة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"