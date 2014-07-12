ميدو يطالب إدارة الزمالك بتفادي مواجهة مازيمبي يوم ' الوقفة '

طالب أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الزمالك، إدارة ناديه بتفادي إقامة مباراة مازيمبي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم وقفة عيد الفطر.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 27 يوليو الجاري، وهو الموعد الذي طالب ميدو بتقديمه 24 ساعة.

وتسيطر على جماهير الزمالك فكرة أن ناديهم لا يفوز في أيام الأعياد، بعد أن تكررت هزائم الفارس الأبيض في تلك الأيام مؤخرا وبكثرة.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، بفارق نقطة عن الهلال الوصيف وفيتا كلوب الثالث، وثلاث نقط عن مازيمبي المتصدر.