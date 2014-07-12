بالفيديو.. جسم «إسرائيلي» يثير الرعب في قرية بالمنوفية

التقطت كاميرا «المصري اليوم» سقوط جسم غريب من السماء، يُرجح أن يكون قطعة من قمر صناعي، في قطعة أرض زراعية بقرية «البتنانون» مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، حالة من الرعب والذعر بين الأهالي، بعد إحداثه حفرة كبيرة بعمق 3 أمتار وقُطر 4 أمتار.

ويظهر الفيديو أن الجسم عبارة عن جسم مخروطى الشكل مكتوب عليه أنه صناعة إسرائيلية يرجع تاريخ تصنيعه لعام 1996.

واكتشف عدد من أهالي القرية الجسم داخل الأرض وقاموا بمحاولة اكتشاف ماهيته، ثم قاموا بإبلاغ قوات الأمن، حيث انتقلت عناصر من الجيش والشرطة إلى مكان سقوط الجسم، وأكد الأهالي أن الجسم كان به شاشة تليفزيون وجهاز استقبال تم التحفظ عليهما.

ومن جانبه، أكد اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، أنه تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة لفحص الجسم والكشف عن ملابسات الواقعة وماهية الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجسم الغريب.