حساء اليقطين

المقادير

6 أكواب من الماء

5 أكواب من القرع المقطّع إلى مكعّبات

كوبان من البصل المقطّع إلى مكعّبات

7 أكواب من مرق الخضراوات

كوب من الجزر المقطّع إلى مكعّبات

3 ملاعق كبيرة من الدقيق

كوب من الكريما السائلة

ملعقة صغيرة من الكمّون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

رشّة من الملح

طريقة التحضير

1 يُغلى، في قدر كبيرة توضع على نار متوسّطة، الماء، ثمّ يُضاف القرع والبصل إليها، ويُترك هذا الخليط يغلي لمدة لا تقلّ عن 30 دقيقة. ثم، يُصفّى هذا الخليط من الماء، عندما يبرد.

2 يُضرب مرق الخضراوات والجزر والدقيق في الخلاط الكهربائي، ثم يُضاف خليط القرع والبصل والقليل من الماء إلى هذا الخليط، مع الخفق.

3 ثم، يوضع هذا الخليط على نار هادئة، تُضاف الكريما إليه، ويبقى على نار هادئة حتى الغليان. ويُنثر الكمّون والفلفل الأسود والملح.

4 طريقة التقديم: يُقدّم هذا الحساء ساخناً، ويُزيّن بجبن الماعز وصلصة "البيستو" والجوز (اختياري).

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