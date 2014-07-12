حساء اليقطين

الجمعة 11-07-2014 23:07
المقادير
6 أكواب من الماء
5 أكواب من القرع المقطّع إلى مكعّبات
كوبان من البصل المقطّع إلى مكعّبات
7 أكواب من مرق الخضراوات
كوب من الجزر المقطّع إلى مكعّبات
3 ملاعق كبيرة من الدقيق
كوب من الكريما السائلة
ملعقة صغيرة من الكمّون
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
رشّة من الملح
طريقة التحضير
1 يُغلى، في قدر كبيرة توضع على نار متوسّطة، الماء، ثمّ يُضاف القرع والبصل إليها، ويُترك هذا الخليط يغلي لمدة لا تقلّ عن 30 دقيقة. ثم، يُصفّى هذا الخليط من الماء، عندما يبرد.
2 يُضرب مرق الخضراوات والجزر والدقيق في الخلاط الكهربائي، ثم يُضاف خليط القرع والبصل والقليل من الماء إلى هذا الخليط، مع الخفق.
3 ثم، يوضع هذا الخليط على نار هادئة، تُضاف الكريما إليه، ويبقى على نار هادئة حتى الغليان. ويُنثر الكمّون والفلفل الأسود والملح.
4 طريقة التقديم: يُقدّم هذا الحساء ساخناً، ويُزيّن بجبن الماعز وصلصة "البيستو" والجوز (اختياري).
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