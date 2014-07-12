كلاج رمضان

المقادير:

- 500 غرام من القطر

- 200 غرام من عجينة الكلاج

- 500 غرام من الحليب

- 75 غراماً من النشاء

- 20 غراماً من ماء الزهر

- 100 غرام من الماء

- 300 غرام من الزيت النباتي

- 300 غرام من الحليب الفاتر

طريقة التحضير:

1 ـ يسخّن الحليب. ثم يُذوّب النشاء في الماء، ويُضاف إلى الحليب، ليضاف بعدها ماء الزهر. يتمّ غلي هذا المزيج لمدّة دقيقتين، ثم يوضع في داخل وعاء كبير حتى يبرد.

2 ـ في وعاء صغير، يوضع الحليب الفاتر. ثمّ، تقسم عجينة الكلاج إلى قسمين، فيؤخذ قطعة منها وتغمس في الحليب الفاتر، ثمّ تحشى بملعقة كبيرة من حشوة الحليب والنشاء وماء الزهر، وتلفّ بشكل مربّع.

3 ـ يتمّ طيّ طرفها بعد ساعة، لتقلى الحبّات في الزيت، ثمّ تغمس بالقطر، لتصفّى بعدها.

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط