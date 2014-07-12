​​الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بمخزن للفحم بمنطقة “كيما”

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على حريق اندلع فى منزل قديم لتخزين الأدوات المنزلية والفحم بمنطقة عزبة السنية بكيما جنوب مدينة أسوان دون وقع أى خسائر بشرية.

وكان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثانى أسوان بنشوب حريق فى مخزن لتشوين الفحم و الخردة والأدوات المنزلية بمنطقة كيما جنوب مدينة اسوان.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية الى موقع البلاغ وتم الدفع ب 6 سيارات اطفاء تحسبا لامتداد النيران الى المنطة السكنية المجاورة للمخزن، حيث نجحت جهود الاطفاء فى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة.

ورجحت المعاينة الأولية للحماية المدنية، ان الحريق نتج بسبب إلقاء جسم مشتعل على محتويات المخزن مما تسبب فى اندلاع النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.