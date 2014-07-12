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إلقاء قنبلة يدوية علي معبد يهودي في باريس

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إلقاء قنبلة يدوية علي معبد يهودي في باريس إلقاء قنبلة يدوية علي معبد يهودي في باريس

مكان الحادث- أرشيفية

ألقيت قنبلة حارقة ليل الجمعة – السبت، على معبد يهودي في “أولني سو بوا” في ضاحية باريس ولم تسفر عن إصابات أو أضرار.

وأطلقت القنبلة الحارقة المصنوعة من عبوة مشروب غازي على باب المعبد، بحسب مصدر في الشرطة.

ونقلت “فرانس برس” عن رئيس بلدية المنطقة برونو بيشيزا قوله “لم يصب أحد بجروح. وحصلت أضرار طفيفة”. وأكد المصدر في الشرطة أن “باب المعبد أسود قليلا…لم تكن هناك أضرار أخرى”.

وفي بيان نشر في أعقاب اجتماع مع “مجمل الطوائف الدينية” في المدينة عبر بيشيزا عن دعمه للطائفة التي ترتاد هذا الكنيس.

وتابع “ينبغي عدم تهديد الوفاق السائد في أولني سو بوا بين الطوائف المختلفة بسبب هذا العمل المنفرد أو الوضع الدولي” في إشارة إلى إحداث غزة الحالية.

 

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