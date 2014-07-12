“كتائب القسام” متحدية “القبة الحديدية”: سنقصف تل أبيب الليلة بالصواريخ

قالت كتائب القسام إنها ستوجه ضربة صاروخية قوية لتل أبيب بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم بصواريخ لم تستخدم من قبل من نوع (G80)، وهي اول مرة تعلن فيها القسام عن نيتها تويجه ضربة صاروخية في ساعة محددة.

وقالت الكتائب في بيان بثته مساء اليوم السبت، “في إطار معركة العصف المأكول التي تأتي ردًا على العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، نعلن توجيه ضربه عسكرية لتل أبيب وضواحيها بعد الساعة التاسعة”.

وأشارت إلى أن هذا الطراز الجديد من الصواريخ ستعجز منظومة القبة الحديدة عن اعتراضه.

ودعت الكتائب المستوطنين الإسرائيليين إلى توخي الحذر من هذه الصواريخ، كما دعت وسائل الإعلام العبرية إلى توجيه الكاميرات ورصدها في سماء تل أبيب.

وأضافت: “القبة الحديدة مدعوة بكل طواقمها للتصدي لهذا الصاروخ”.