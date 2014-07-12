الانتهاء من تطوير محطة مترو حدائق المعادي .. والافتتاح الأسبوع المقبل

لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أصبحت محطة مترو حدائق المعادي جاهزة للإفتتاح حسب تصريحات المهندس شريف الأسواني المسؤل عن المحطة لوكالة أنباء “ONA”.

وقال الأسواني أن المحطة أصبحت جاهزة بالكامل ولا ينقصها سوى أن يأتي وزير النقل لافتتاحها، حيث أشار إلى أن الدواعي الأمنية هي التي تقف عائلًا أمام الوزير لأن يأتي لافتتاحها، كما أوضح أن الإفتتاح قد يكون خلال الأسبوع المقبل.

وأتم الأسواني بأنه تم تجهيز المحطة بطفايات حريق ومخارج للطوائ وسلالم كهربائية، وذالك للحفاظ على أمن وراحة المواطنين.