“كتائب القسام” تطلق موقعًا باللغة العبرية لمخاطبة الإسرائيليين



> أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع المسلح لحركة “حماس”، مساء اليوم السبت، عن إطلاق موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت باللغة العبرية.

وقالت الكتائب في تصريح صحفي مقتضب، تلقت وكالة “الأناضول” نسخة عنه، مساء اليوم إن “القسام أطلق موقعه الإلكتروني باللغة العبرية، وهو أول موقع فلسطيني مقاوم ناطق بالعبرية على شبكة الانترنت”.

ويضم الموقع بيانات ومقاطع فيديو وأخبار عاجلة وتقارير وأخبار حول سير العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ الاثنين الماضي، إضافة إلى خطابات وبيانات مصورة ومكتوبة للكتائب، وألبوم صور يضم صورًا لجرحى وقتلى العمليات الإسرائيلية السابقة من المدنيين، إلى جانب صور الدمار الذي أحدثه الجيش الإسرائيلي في غزة.