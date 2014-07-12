بالصور.. مساعدات الجيش تصل إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة

وصلت إلى معبر رفح البرى، قافلة المساعدات المقدمة من القوات السلحة تحت شعار هدية من الشعب المصرى فى طريقة إلى قطاع غزة وسط اجراءات أمنية مشددة، وسمحت السلطات المصرية بالدخول لوسائل الإعلام لتغطية وصول القافلة ووصول الجرحى الفلسطينيين.

ووصل إلى معبر رفح 15 سيارة إسعاف استعدادًا لنقل الجرحى الفلسطينيين ووصل بالفعل حتى الان 5 جرحى فلسطينيين بالإضافة إلى 250 عالقًا مصريًا وصلوا إلى معبر رفح فى طريقهم إلى الأراضى المصرية.

وتواجد بالمعبر، وفد من الأطباء يقوم بالكشف على الجرحى وتشخيص حالتهم، ونقلهم إلى المستشفيات المصرية وسط إشراف من وكيل وزارة الصحة الدكتور طارق اطر ومدير الإسعاف الدكتور محمود عامر.