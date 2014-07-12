أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور .. آلاف الشمسيات الملوّنة تغطي سماء البرتغال

Google+ Print

تتزين شوارع مدينة «أجويدا» البرتغالية، في شهر يوليو من كل عام، بمئات الشمسيات الملونة في سماء المدينة، وذلك كجزء من التقليد السنوي للاحتفال بمهرجان «أجيت أجويدا» للفنون، الأمر الذي جعل المدينة تكتسب شهرة عالمية منذ 3 سنوات، وهي عمر المهرجان.

وتضيف ألوان الشمسيات حيوية لشوارع المدينة، فضلاً عن تظليلها لها وحماية السكان من أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف.

ونشر موقع «بورد باندا»، الأمريكي، مجموعة صور لشوارع «أجويدا» وهي مغطاة بالكامل بالشمسيات الملونة:

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-14

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-5

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-1

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-3

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-4

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-13

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-9

floating-umbrellas-agueda-portugal-2014-8

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية