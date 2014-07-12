بالصور .. آلاف الشمسيات الملوّنة تغطي سماء البرتغال

تتزين شوارع مدينة «أجويدا» البرتغالية، في شهر يوليو من كل عام، بمئات الشمسيات الملونة في سماء المدينة، وذلك كجزء من التقليد السنوي للاحتفال بمهرجان «أجيت أجويدا» للفنون، الأمر الذي جعل المدينة تكتسب شهرة عالمية منذ 3 سنوات، وهي عمر المهرجان.

وتضيف ألوان الشمسيات حيوية لشوارع المدينة، فضلاً عن تظليلها لها وحماية السكان من أشعة الشمس الحارة في فصل الصيف.

ونشر موقع «بورد باندا»، الأمريكي، مجموعة صور لشوارع «أجويدا» وهي مغطاة بالكامل بالشمسيات الملونة: