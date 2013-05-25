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الأهلي يصرف مكافأة إجادة ' نادرة ' للاعبيه

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الأهلي يصرف مكافأة إجادة ' نادرة ' للاعبيه الأهلي يصرف مكافأة إجادة ' نادرة ' للاعبيه

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي صرف مكافأة إجادة للاعبين عقب الفوز الكبير الذي تحقق على إنبي 5-1 في الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لموقع ناديه الرسمي: "سيتم صرف مكافأة إجادة عقب الفوز الكبير الذي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين."

وأضاف عبد الحفيظ " المكافآة أقل ما يمكن تقديمه للاعبى الأهلى بعد الأداء المتميز خلال المباراة."

خماسية الأهلي جائت يوم الجمعة عن طريق أحمد شكري ووليد سليمان والسيد حمدي ومحمد بركات "هدفين".

جدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي نادرا ما يقومون بصرف مكافأة إجادة للاعبين.

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