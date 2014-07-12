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بالفيديو والصور..صاحب الأرض الساقط عليها جسم المنوفية: الجسم صناعة إسرائيلية..والقوات المسلحة تحفظت عليه

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بالفيديو والصور..صاحب الأرض الساقط عليها جسم المنوفية: الجسم صناعة إسرائيلية..والقوات المسلحة تحفظت عليه بالفيديو والصور..صاحب الأرض الساقط عليها جسم المنوفية: الجسم صناعة إسرائيلية..والقوات المسلحة تحفظت عليه


> استخرجت قوات الشرطة والقوات المسلحة بمحافظة المنوفية الجسم الغريب الذى عثر عليه بارض زراعية بقرية البتانون بشبين الكوم وتم التحفظ عليه لفحصه داخل مركز شبين الكوم .

وقال مغاورى فتيح صاحب الارض أن الجسم الغريب سقط بارضه فجر الجمعة واحدث دوى هائل بالقرية اشبه بهزة ارضية، مؤكداً أن أحد اهالى القرية ويدعى محمد عباس قام بتحرير محضر بقسم شرطة شبين الكوم وقام فريق من المباحث وخبراء المفرقعات بفحص الجسم والتحفظ عليه وتم تعيين حراسة على الجسم مكونة من 6 خفراء و3 امناء شرطة وفوجئوا ليلا بقيام مدير الامن وعدد من مساعديه وعدد من الضباط بالتواجد داخل الارض لفحص الجسم .

وأضاف أن الجسم عبارة عن جهاز مخروطى الشكل يخرج منه اسلاك عديدة ومتصل به شاشة عرض وجهاز استقبال وصندوق لونه اسود وتناثر منه عدد كبير من القطع المعدنية قاموا بتجميعها داخل اجولة والاحتفاظ بها .

وأوضح أنه تم إستخراجه بواسطة القوات المسلحة عقب قيامه بعمل حفرة بعمق متر وتم التحفظ عليه لفحصه من قبل خبراء من القوات المسلحة داخل مركز شبين الكوم .

وأكد أن احد الاجزاء المنفصلة عن الجسم كان مكتوب عليها كلمة اسرائيل قائلا ” أنه سال احد الضباط وأكد له إن الجسم عبارة عن قمر تجسس إسرائيلى يرجع تاريخ تصنيعه إلى عام 1996 حجمه يشبه سيارة الميكروباص به شاشة تليفزيون وجهاز إستقبال ووزنه يتراوح ما بين طن الى طن ونصف ” .

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