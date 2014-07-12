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عودة حركة القطارات بخط (القاهرة – السويس) بعد توقف استمر 11 شهرا

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عودة حركة القطارات بخط (القاهرة – السويس) بعد توقف استمر 11 شهرا عودة حركة القطارات بخط (القاهرة – السويس) بعد توقف استمر 11 شهرا

أرشيفية

أعلن مسئولو السكة الحديد بالسويس، أنهم تلقوا تعليمات من وزارة النقل، بإبلاغ إدارة التحركات بمحطة سكة حديد السويس بتجهيز عربات القطار المخصص لرحلات خط ” السويس – الروبيكى – عين شمس ” حيث تقرر العمل بالخط الذى توقف 11 شهر لدواعي أمنية مساء اليوم السبت .

وقال مصدر مسئول بإدارة تحركات نقل الركاب بمحطة السويس، إن الهيئة أرسلت تعليمات مباشرة بتجهيز القطار 304 المخصص لرحلات الركاب لخط السويس – عين شمس، والذى توقف منذ أحداث فض أعتصامى رابعة والنهضة، حيث ينتقل المجندين عبر القطار الحربى من السويس إلى القاهرة عبر نفس الخط .

ومن المقرر أن تنطلق الرحلة الأولى فى الخامسة و45 دقيقة صباحاً، حيث يوفر القطار على الركاب البسطاء من تحمل تعريفة الركوب المرتفعة بين السويس – والقاهرة، والتى تجاوزت فى بعض الخطوط 18 جنيها للراكب بينما تبلغ بالقطار قيمة جنيهان .

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