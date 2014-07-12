مصرع 5 أشخاص و إصابة 2 فى حادث تصادم بين 4 سيارات على صحراوى البحيرة‎

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم، بين 4 سيارات،على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

تلقى اللواء محمد طاحون، مدير أمن البحيرة، إخطاراً بالحادث، من مأمور مركز غرب النوبارية، وكشفت التحريات أنه أثناء سير السيارة رقم 395 ”ف ا ا” ملاكى قيادة(نعمة محمد عطا الله-80 عاما)، و السيارة رقم 7354 “ط د ى” نقل قيادة(علاء محمد عبد الحميد-34 عاماً) على الطريق الصحراوى اتجاه الاسكندرية، و أمام الكيلو 133 فوجئا بالسيارة رقم 53562 نقل أسيوط قيادة ( حسام عبد الباسط حماد أبو زيد-23 عاماً) ، والسيارة رقم 2988 “ق ج “قيادة ( سامح عصام الدين أمين صادق -30 عاما) تسيران فى الاتجاه المقابل فتصادمت السيارات الأربعة.

أسفر الحادث عن وفاة جميع قائدى السيارات، ومرافق قائدة السيارة الأولى (يوسف حسن أحمدى-87 عاما-لواء طيار بالمعاش) ، فضلاً عن إصابة 2 من مستقلى السيارات.

تم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى وادى النطرون و المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.