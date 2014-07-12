ضبط 17 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة داخل مطعم بقنا‎

تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادي، من ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر داخل مطاعم ومحال تجارية شهيرة بنجع حمادى، حيث تمكنت قوة من مباحث التموين من ضبط 17 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج السلخانة ومجهولة المصدر، داخل مطعم شهير بمدينة نجع حمادى، بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم والدواجن وبعض المجمدات الأخرى، بدون بيانات ومجهولة المصدر داخل سوبر ماركت شهير بوسط المدينة.

> تحرر المحضران رقم 10319 و10320 جنح مركز شرطة نجع حمادى، وتم إخطارالنيابة العامة لتتولى التحقيقات .