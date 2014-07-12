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توزيع المواد التموينية على البقالين لصرف التموين بالوادى الجديد

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توزيع المواد التموينية على البقالين لصرف التموين بالوادى الجديد توزيع المواد التموينية على البقالين لصرف التموين بالوادى الجديد

أرشيفية

تسلم 135 بقالاً تموينياً بجميع قرى ومدن الوادى الجديبد المواد التموينية لتوزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين، وللاستفادة من الدعم الذي توفره الدولة .

صرح بذلك المهندس صلاح السيد، مديرعام مديرية بالوادى الجديد، والذى قال: يستفيد منها 180 ألف شخص مسجلين على 60 ألف بطاقة تموينية وموزعة على 135 بقالاً تموينياً بجميع قرى
> ومدن المحافظة.

واضاف “صلاح” أن مديرية التموين تقوم حالياً بجرد جميع الأرصدة التموينية الموجودة لدى البقالين التموينيين وتعديل نظام الماكينات والكروت الالكترونية، استعداداً لتطبيق النظام التمويني الجديد .

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