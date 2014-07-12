وزير الصحة يخفض ثمن تذكرة الكشف بمستشفى الهرم استجابة لشكوى مريض

قرر الدكور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، إعادة سعر تذكرة الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفى الهرم كما كانت عليه قبل حدوث تحريك الأسعار، وذلك بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى الهرم بتضررها من زيادة سعر تذكرة العلاج من 20 إلى 30 جنيها.

وقال وزير الصحة خلال تفقده قسمي العيادات والطوارئ بمستشفى الهرم اليوم انه لن يكون هناك أى ارتفاع فى أسعار تلقى الخدمات العلاجية سواء على المستوى الإقتصادى التابع للجهاز الحكومى أو بالمستشفيات الخاصة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ان أى شكوى فى هذا الشأن سوف أقوم ببحثها بنفسى، فتحريك أسعار الوقود كان ضرورة ملحة ولكنه لن ينعكس مطلقا على أسعار الخدمات الطبية، مشيرًا إلى تطبيق الحكومة بأكملها سياسة ضبط الأسعار ومراقبة أى إنفلات بها.

وأشار إلى أن المستشفى تضم 30 عيادة خارجية يتردد عليها على مدار الشهر ما يقرب من 5000 مريض، وخلال الشهور الأربعة الماضية تردد على العيادات الخارجية نحو 20 ألف مريض، كما تردد أضعاف هذا العدد على قسم الإستقبال والطوارئ وهو ما يشير إلى ان الاحتياج إلى افتتاح عيادات خارجية وزيادة ساعات العمل بها يمثل ضرورة ملحة، لافتا إلى ان أكثر من ثلثى الحالات المترددة تتلقى الخدمة مجانا على نفقة الدولة.

وأكد على ان تحقيق العدالة الاجتماعية فى الصحة ودرجة أمان تلقى الخدمة الطبية هو المستهدف تحقيقة خلال الفترة القادمة.

> وقال الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى جيدة وسوف تصل إلى درجة أعلى من الأداء بالمتابعة المستمرة والعمل الجاد ، مشيراً إلى إستحداث قطاع بوزارة الصحة أطلق عليه قطاع المتابعة والمراقبة مهمته الأصلية متابعة ومراقبة مستوى أداء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته الي مستشفى الهرم بعد انتهاء أعمال تطوير قسمي الاستقبال والطوارئ.

يذكر ان التكلفة الإجمالية للتجهيزات والإنشاءات للعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفى الهرم بعد تطويرهما بلغت 9 مليون و700 ألف جنيه ، من بينهم 2 مليون و400 ألف جنية للتجهيزات و7 مليون و300 ألف للإنشاءات.

أ ش أ