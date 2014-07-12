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"مصباح السحاب" لديكور يحاكي المناخ العاصف

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"مصباح السحاب" لديكور يحاكي المناخ العاصف "مصباح السحاب" لديكور يحاكي المناخ العاصف

السبت 12-07-2014 13:47

هل فكّرت يوماً بتزيين أسقف غرفك بالسحب؟

أصبح هذا الأمر واقعاً مع المصمّم ريتشارد كلاركسن، الذي اخترع مصباحاً تفاعليّاً على شكل سحاب، مزوّداً بمكبّر للصوت أيضاً، للإيحاء بجو الطبيعة في المناخ العاصف في أرجاء منزلك!
ويُمكن لهذا المصباح المثير للفضول والمسمّى "ذي كلاود سمارت" (السحاب الذكيّ) أن يتّصل بأيّ جهاز "بلوتوث"، ويُمكنك استخدام جهاز التحكّم عن بعدٍ لتفعيل أصوات العاصفة الرعديّة، حيث تحقّق أجهزة الاستشعار رعداً وبرقاً، ما يجعلك تمضين سهرة رعديّة في داخل منزلك.
إنّ المصباح التفاعليّ مزوّد بلمبة من ماركة "فيليبس"، وبصمّام ثنائي باعث للضوء، لإنشاء تأثير الصواعق والبروق على طول الجدار.
ويُمكن اعتبار هذا المصباح المستقبليّ قطعة فنية بحدّ ذاته، علماً أنّ ثمنه يصل إلى 3360 دولاراً أمريكياً.

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