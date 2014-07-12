أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

وفاة طفلة إماراتية اختناقاً بسيارة اسرتها في الغربية

Google+ Print
وفاة طفلة إماراتية اختناقاً بسيارة اسرتها في الغربية وفاة طفلة إماراتية اختناقاً بسيارة اسرتها في الغربية

فقدت  اسرة  إماراتية  في المنطقة الغربية  بمدينة الرويس  يوم" الخميس"   طفلتها  البالغة من العمر عاماً وسبعة اشهر، بعد أن نسيها أهلها في السيارة ، ورجح  العقيد عجيل علي عبد الله الجنيبي، مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية سبب الوفاة نتيجة الاختناق والانهاك  الحراري .


> وأعرب عن اسفه  البالغ لوفاة الطفلة ، موضحاً  ان الشرطة تلقت بلاغاً  بالحادث  في الساعة  التاسعة والنصف مساء الخميس ، وتم نقل  الجثة  إلى مستشفى الرويس ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات  الحادث .


> وقال   أن  شرطة أبوظبي  تشعر بالأسى الشديد لتكرار وقوع  مثل هذ الحوادث رغم تحذيراتها المستمرة والتي  سبق وكثفت التوعية للجمهور بشأنها  وحثت مراراً على تضافر الجهود المشتركة التي تصب في تعزيز حماية الأطفال .


> ودعا الجنيبي إلى الانتباه لتفادي المخاطر الناجمة عن هذه الحوادث الماساوية لافتاً إلى أن رعاية الأبناء والاهتمام بهم وحمايتهم من المخاطر تعدّ مسؤولية رئيسية لأولياء الأمور يجب عدم التهاون فيها.


> وشدد على  دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنياً عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية