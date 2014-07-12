وفاة طفلة إماراتية اختناقاً بسيارة اسرتها في الغربية

فقدت اسرة إماراتية في المنطقة الغربية بمدينة الرويس يوم" الخميس" طفلتها البالغة من العمر عاماً وسبعة اشهر، بعد أن نسيها أهلها في السيارة ، ورجح العقيد عجيل علي عبد الله الجنيبي، مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية سبب الوفاة نتيجة الاختناق والانهاك الحراري .



> وأعرب عن اسفه البالغ لوفاة الطفلة ، موضحاً ان الشرطة تلقت بلاغاً بالحادث في الساعة التاسعة والنصف مساء الخميس ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الرويس ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث .



> وقال أن شرطة أبوظبي تشعر بالأسى الشديد لتكرار وقوع مثل هذ الحوادث رغم تحذيراتها المستمرة والتي سبق وكثفت التوعية للجمهور بشأنها وحثت مراراً على تضافر الجهود المشتركة التي تصب في تعزيز حماية الأطفال .



> ودعا الجنيبي إلى الانتباه لتفادي المخاطر الناجمة عن هذه الحوادث الماساوية لافتاً إلى أن رعاية الأبناء والاهتمام بهم وحمايتهم من المخاطر تعدّ مسؤولية رئيسية لأولياء الأمور يجب عدم التهاون فيها.



> وشدد على دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنياً عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.