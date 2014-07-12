' برشلونة سيساعد سواريز على الاندماج مجددا في كرة القدم '

إفي - قال جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة إن البرسا سيدعم دعوى مهاجمه الأوروجوائي لويس سواريز الذي انضم حديثا لصفوفه، والاتحاد الأوروجوائي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضية، وسيساعده على "الاندماج مجددا في كرة القدم".

وفي تصريحات صحفية، استعرض بارتوميو قبل أن يتوجه إلى ريو دي جانيرو بالبرازيل للمشاركة في حفل تسليم جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الصفقات الأخيرة التي ابرمها العملاق الكتالوني لتعزيز صفوفه.

ويعتقد رئيس البرسا أن انتقال لويس سواريز من ليفربول الإنجليزي لصفوف الكتالوني سيمثل للفريق إضافة كبيرة نظرا لقدرته التهديفية و"رغبته الهائلة على المنافسة والفوز".

وقال "الكل سيساعد سواريز هو وأسرته للتأقلم سريعا على برشلونة"، مشيرا إلى أن اللاعب اعترف بخطئه فيما يخص عضه للاعب الإيطالي جورجيو كيليني في كتفه خلال مواجهة منتخبيهما بدور المجموعات بالمونديال المقام حاليا بالبرازيل والذي عوقب على إثرها بالإيقاف تسع مباريات دولية مع منعه من مزاولة أي نشاط كروي لمدة أربعة أشهر، فضلا عن غرامة مالية.

وأضاف أن البرسا سيساعده على الاندماج مجددا في عالم كرة القدم.

وأكد بارتوميو أن صفقات ضم سواريز والكرواتي ايفان راكيتيتش والحارسين تير شتيجن وكلاوديو برافو لن تكون الأخيرة. في حين تتركز الجهود حاليا على تعزيز خط الدفاع.