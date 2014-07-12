وزير النقل يتفقد أعمال تطوير وتحديث شبكة الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة

تفقد المهندس هاني ضاحي وزير النقل يرافقة المهندس رمزي لاشين رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وصلتي الطريق الدولي الساحلي الأولي بطول 26 كم والثانية بطول 16 كم وإنشاء حارة ثالثة بالطريق الزراعي من كفر الدوار إلي كفر الزيات بطول 35 كم مرحلة أولي من “كم 34 إلى كم 69″.

كما تفقد وزير النقل المرحلة الثانية بطول 33 كم وتفقد كوبري دمنهور العلوي وطريق مصر- اسكندرية الصحراوي وكوبري التوفيقية العلوي وإنشاء مداخل ومخارج كوبري كوم حمادة بطول 3.5 كم وكوبري كوم حمادة العلوي وازدواج طريق التوفيقية حتي قناطر كفر بولين حمادة وازدواج طريق قناطر بولين – كوم حمادة طول 15كم.