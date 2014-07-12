وزير الري يحقق مع مسئولين بترعة المحمودية بسبب الإهمال

وجه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بإجراء تحقيق مع المهندسين المسئولين عن ترعة المحمودية في الحبس من ك 64 إلى النهاية بسبب الإهمال، وذلك بعد جولة تفقدية قام بها على الترعة اليوم السبت، ولاحظ انتشار الحشائش المائية في نطاق الحبس المذكور.

وذكرت وزارة الرى -في بيان لها اليوم – إن الدكتور مغازي اعتمد نتيجة التحقيق الذي جرى الأسبوع الماضي مع المهندسين المسئولين عن مصرف “جناج” التابع لكفر الزيات، حيث كشف التحقيق عن وجود تراخي في منظومة المتابعة وإهمال أعمال الصيانة للمصرف.

وأوضح البيان أنه تم توقيع عدد من العقوبات شملت إعفاء المدير العام المسئول عن المصرف من موقعه، علاوة على الخصم من المرتب ل 3 مهندسين.

وشدد وزير الرى على أهمية قيام جميع مهندسي المراكز، سواء الري أو الصرف، بمتابعة حالة المجاري المائية بشكل دقيق وإزالة كافة التعديات عليها، بما يضمن سلامة كافة المجاري المائية وأمان المنشآت المقامة بالقرب منها في مختلف المحافظات.

أ ش أ