شوقى السعيد: أريد اللعب في الزمالك

أكد شوقي السعيد لاعب الإسماعيلي رغبته في الانتقال لنادي الزمالك الذي تقدم بعرض لضمه بداية من الموسم المقبل.

وقال السعيد لـFilGoal.com "لقد جدد مسئولو الزمالك عرضهم لضمي، وكل الظروف داخل الإسماعيلي تدفعني للرحيل."

وتابع السعيد "لا توجد مستحقات ولم يتم التعاقد مع لاعبين خبرة لترميم الفريق، وبالتالي سوف يستمر سوء الآداء في الموسم المقبل."

وطالب اللاعب إدارة الدراويش بالموافقه على رحيله حتى يضمن الاستقرار لمستقبله، خاصة وإنه في حاجة للحصول على الأموال خلال الفترة المقبلة.

ويرى اللاعب أن موافقة الإسماعيلى على رحيله ستكون أفضل من إنتظار أن يفسخ تعاقده بعد نهاية الموسم المقبل، وفقا لشروط التعاقد مع النادي الأصفر.

يذكر أن الإسماعيلي ضم شوقي السعيد من الجونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولمدة ثلاثة مواسم، وكان ارئيس النادي محمد أبو السعود قد أعلن تمسكه ببقاء اللاعب حتى نهاية الموسم المقبل على أقل تقدير.