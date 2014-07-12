بالصور.. وزير النقل بالبحيرة: “أى موظف يعطل العمل يقعد فى البيت‎”

قال المهندس هانى ضاحى وزير النقل أى موظف يقوم بتعطيل المشروعات يقعد فى البيت، وأنه سيتم بدء تسيير قطار جديد «الأسكندرية -أسوان» فى العيد، مشيراً إلى وجود عجز 215 رحلة و130 قطار بالسكة الحديد، وأنه تم سرقة 100 كم قضبان سكة حديد خلال الفترة الماضية، وأن هناك 4500 فتحة تعديات غير قانونية على السكة الحديد.

وقال الوزير أن هناك تصميم جديد للطرق، والوزارة ستعمل على إنشاء حارة فرعية منفصلة لتسيير المقطورات بجانب الطرق الرئيسية، لأن شبكة الطرق طولها 24 ألف كيلو متر 60% منها تحتاج لصيانة بتكلفة لا تقل عن 2 مليار سنوياً.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة البحيرة لمتابعة أعمال تطوير وتحديث وصلتي الطريق الدولي الساحلي الاولي بطول 26 كم والثانية بطول 16 كم، وانشاء حارة ثالثة بالطريق الزراعي من كفر الدوار الي كفر الزيات بطول 35 مرحلة اولي من (كم34 الي كم 69 ) وكذلك المرحلة الثانية بطول 33 كم وتفقد كوبري دمنهور العلوي وطريق مصر/ اسكندرية الصحراوي وكوبري التوفيقية العلوي وانشاء مداخل ومخارج كوبري كوم حمادة بطول 3.5كم وكوبري كوم حمادة العلوي وازدواج طريق التوفيقية حتي قناطر كفر بولين حمادة وازدواج طريق قناطر «بولين -كوم حمادة» طول 15كم.

وقال الوزير أن العمل فى تطوير الطريق الدولى متدنى جدا، وأن الأقماع التى وضعها المقاول أثناء الزيارة جديدة، و ساتخذ اجراءات شديده فى هذا الخصوص لأن أعمال التنفيذ تتم بشكل غير علمى وتفتقد لمعايير السلامة.

واعترف الوزير أن التعديات على الطرق خلال السنوات الثلاثة الماضية من أهم معوقات إنشاء الطرق، وان الوزارة اتخذت مجموعه من الاجراءات للتعامل مع موضوع المقطورات وسيكون هناك حلولاً ستتخذ فى هذا الاطار لحل الموضوع بشمل كامل .